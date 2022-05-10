Реформа Лиги чемпионов

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов с участием 36, а не 32 команд. Изменения введут начиная с сезона-2024/25 годов.

Вместо группового этапа команды будут играть по так называемой швейцарской системе. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание на эту стадию в дополнительном раунде. Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.