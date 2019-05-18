Оппозиция признала поражение на выборах в Австралии

Правящая консервативная Либерально-национальная коалиция одерживает победу на федеральных выборах в Австралии. Оппозиционная Лейбористская партия признала своё поражение, а лидер коалиции, премьер-министр Скотт Моррисон заявил о победе всех австралийцев, которые, по его словам, проголосовали за безопасное будущее. Моррисон по итогам этих выборов может остаться во главе правительства ещё на три года.

Нам предстоит многое сделать и нам надо возвращаться к работе. Мы вернёмся к работе в интересах австралийцев, которые, — мы знаем это, — работают ежедневно, для которых каждый день — это борьба и испытания. Они хотят справедливости, они добиваются справедливости и наше правительство поддержит их. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии

Политологи обращали внимание на последние скандалы, в которые были вовлечены члены правительства, и говорили, что у правящей коалиции мало шансов сохранить большинство. Признав поражение, лидер лейбористов, которые формируют крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, Бил Шортен заявил, что сделал всё возможное для победы на выборах, и пообещал после объявления окончательных результатов уйти в отставку с поста председателя партии.