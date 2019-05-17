Песенный конкурс и политика

В Европе идёт сезон выборов — в парламент, Еврокомиссию, в национальные органы власти. А телезрители разных стран голосуют за участников Конкурса песни “Евровидение”.

В нём тоже полно политики и противоречий. В финал вышел россиянин Сергей Лазарев, говоривший, что его вовлекли в информационную войну из-за Крыма.

Хозяин Израиль не только расположен вне Европы, но и находится в застарелом и по-прежнему горячем конфликте с палестинцами.

Израильский журналист опасается, что песенный конкурс только обострит обстановку внутри страны и на Ближнем Востоке:

«Не только потому, что это событие может быть истолковано как попытка легитимировать израильскую оккупацию палестинских территорий, но и потому, что Израиль еще не завершил создание себя как страны. В пределах его юрисдикции много людей живёт в неопределенным положении и статусе, - говорит Жоэль Шалит. - Многих израильтян это тревожит, поэтому мы видим так много протестов и демонстраций вокруг Евровидения".

Сомнения вызывает и место проведения такого шумного музыкального мероприятия. Тель-Авивский центр ярмарок находится рядом с мечетями. Певцы могут мешать молящимся - и наоборот.

«Когда мы совершаем внутри намаз, посторонние звуки отвлекают и портят торжественную атмосферу, - говорит прихожанин мечети Саад Абу Закария.- Там происходит всю эту неделю. Днём и ночью нам, верующим, не дают сосредоточиться на молитве».

Споры ведутся вокруг участников — например, из-за египетского происхождения Махмуда, которой представляет Италию, или вокруг сексуальной ориентации франко-марокканца Билала Хассани.