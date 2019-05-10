Евровидение-2019: кандидаты на победу

Финал песенного конкурса "Евровидение" пройдёт в субботу, 18 мая в Тель-Авиве вслед за двумя полуфиналами, которые состоятся во вторник и в четверг. Букмекерские конторы предлагают делать ставки на вероятных победителей этого года и уже составили Топ-10, куда вошёл и представитель России. появился первый список десяти лучших сделанных ставок.

Между тем со стороны палестинцев, не принимающих участие в конкурсе, раздаются призывы бойкотировать "Евровидение", а также угрозы подрыва мероприятий - в знак протеста - в ходе международного песенного конкурса.

Финал "Евровидения" в этом году проходит в Тель-Авиве в следствии победы в финале прошлогоднего конкурса израильской исполнительницы Неты Барзилай, которая своей песней "Игрушка" смогла очаровать публику и международное жюри со сцены в Португалии.

Специальным гостем "Евровидения" в Израиле станет звезда всемирного масштаба... Впрочем, чтобы получить ответить на этот вопрос, мы предлагаем вам принять участие в тесте на знание песенного конкурса:

Наибольшей популярностью у букмекеров пользуется голландец Дункан Лоуренс, который победил в последнем сезоне теле-шоу The Voice of Holland. Своими лирическими шлягерами 24-летний певец и композитор призывает к большей толерантности в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества. Эта тематика может помочь Лоуренсу завоевать симпатии зрительской аудитории, в которой, по традиции "Евровидения", немало представителей сексуальных меньшинств.

# 1. Дункан Лоуренс - Arcade - Нидерланды

На 2 месте, согласно прогнозам, российский исполнитель, бывший фронтмен Smash!! Сергей Лазарев. В 2016 году певец занял 3 место на "Евровидении" в Стокгольме, несмотря на победу по рейтингу зрительских симпатий. В Тель-Авиве Лазарев выступит с композицией Scream ("Крик"). Петь он будет, как и голландец Лоуренс, на английском языке, что позволяют правила конкурса.

#2. Сергей Лазарев - Scream - Россия

На третьем месте может оказаться представитель Италии, Мамуд, победивший несколько недель назад на фестивале в Сан-Ремо с песней Soldi. Эту же композицию итальянец привезёт в Тель-Авив и исполнит по-итальянски. Причём в отличие от Лоуренса и Лазарева, которым предстоит пройти полуфинальный этап, Мамуд как представитель Италии, по правилам Европейского вещательного союза, попадает в финал автоматически.

#3. Мамуд - Soldi ("Деньги") - Италия

Пройти квалификацию для попадания в финал должен и представитель Азербайджана - Чингиз Мустафаев, который представит на суд жюри и публики композицию Truth ("Истина").

#4. Чингиз - Truth ("Истина") - Азербайджан

В остальную часть списка Топ-10 "Евровидения-2019", по мнению букмекеров, вошли также:

#5. Джон Лундвик - Too Late For Love ("Время любви прошло") - Швеция

#6. Лука Хенни - She Got Me ("Она завладела мною") - Швейцария

#7. Микела - Chameleon ("Хамелеон") - Мальта

#8. Хатари - Hatrið mun sigra ("Возобладает ненависть") - Исландия

Певица из Грузии Тамта Годуадзе более известна в Греции, где она проживает уже более 15 лет, и на Кипре, который и предложил поп-диве представить страну на "Евровидении" в Израиле.

#9. Тамта Годуадзе - Replay ("На риплее") - Кипр

При этом Грецию на конкурсе европейской песни представит уроженка канадского Квебека Катерина Дуска, которая уже давно живёт и занимает творчеством в Афинах.

#10. Катерина Дуска - Better Love ("Любовь получше") - Греция

Euronews будет вести прямую текстовую трансляцию конкурса "Евровидение-2019" из Израиля.