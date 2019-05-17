"Евровидение-2019": финал укомплектован

Имена десяти конкурсантов, десяти счастливчиков, которые продолжат борьбу за победу на "Евровидении-2019", известны. В четверг в Тель-Авиве прошёл второй полуфинал международного песенного конкурса.

Как и предрекали букмекеры, их фаворит, Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade вышел в гранд-финал.

Конкуренцию ему может составить шведский исполнитель Йон Лундвик с песней в стиле госпел Too Late For Love.

В финале - Тамара Тодевска из Северной Македонии с гимном феминизму Proud.

Зрителям и жюри полюбился норвежский йойк в исполнении трио Keiino.

Во второй раз штурмующий "Евровидение" россиянин Сергей Лазарев с песней Scream продолжает борьбу за хрустальный микрофон.

Как и Чингиз из Азербайджана с композицией Truth и чуть ли не самым зрелищным номером этого года.

Дальше проходит датчанка Леонора, спевшая на нескольких языках Love Is Foreve.

Яркую, стильную постановку на заводную песню Chameleon представила Микела из Мальты.

Ktheju Tokës - балладу на родном языке под этим названием ещё раз в финале споёт албанка Джонида Малики.

Последнюю путёвку в субботний финал зажигательными танцами под ритмы She Got Me завоевал Лука Хэнни из Швейцарии.

Финальное шоу "Евровидения" пройдёт вечером в субботу.