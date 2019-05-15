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Екатеринбург: за сквер или за храм?

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 Андрей Позняков 
Екатеринбург: за сквер или за храм?
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В центре Екатеринбурга не утихает противостояние вокруг планов по строительству православной церкви в сквере у Театра драмы. В ходе акций протеста с понедельника были задержаны десятки людей. Активистам, которые пытались помешать подготовке стройплощадки, противостояли сотрудники охраны, группы молодых людей спортивного телосложения и полиция. Противники строительства храма обвиняют власти и церковь в нарушении закона и требуют сохранить сквер.

В епархии, в свою очередь, обвиняют противников возведения храма в эскалации конфликта и заявляют, что не откажутся от планов, — ведь ранее из-за акций протеста место строительства собора уже переносили.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называет сложившуюся ситуацию “сложной” и уверяет, что понимает обе стороны конфликта. На организованной им встрече протестующим объявили, что оснований для отмены строительства нет. В качестве уступки сквер предложили восстановить в другом месте. В Кремле сочли, что власти Екатеринбурга, цитата, «весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями».

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Вчера в Екатеринбурге группа горожан вышла протестовать против установки забора на земельном участке, где планируется построить храм святой Екатерины. Люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер. ⠀ Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. ⠀ Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16. 00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят. ⠀ Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков