Екатеринбург: за сквер или за храм?

В центре Екатеринбурга не утихает противостояние вокруг планов по строительству православной церкви в сквере у Театра драмы. В ходе акций протеста с понедельника были задержаны десятки людей. Активистам, которые пытались помешать подготовке стройплощадки, противостояли сотрудники охраны, группы молодых людей спортивного телосложения и полиция. Противники строительства храма обвиняют власти и церковь в нарушении закона и требуют сохранить сквер.

В епархии, в свою очередь, обвиняют противников возведения храма в эскалации конфликта и заявляют, что не откажутся от планов, — ведь ранее из-за акций протеста место строительства собора уже переносили.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев называет сложившуюся ситуацию “сложной” и уверяет, что понимает обе стороны конфликта. На организованной им встрече протестующим объявили, что оснований для отмены строительства нет. В качестве уступки сквер предложили восстановить в другом месте. В Кремле сочли, что власти Екатеринбурга, цитата, «весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями».