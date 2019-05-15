Нефть реагирует на мировые события

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение на фоне роста добычи в США. Но напряженность по-прежнему сохраняется: рынок оказался под давлением в связи с событиями на Ближнем Востоке и в мире.

Ранее на трубопровод в Саудовской Аравии была совершена атака беспилотников. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Среди других негативных факторов: сокращение производства в Иране из-за ужесточения американских санкций, обострение конфликта в Ливии, потери экспорта из Венесуэлы.

По прогнозам Международного энергетического агентства, рост добычи нефти в США в 2019 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.