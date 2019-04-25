Нефть сомнительного качества

Россия и Беларусь в четверг провели переговоры о качестве российской нефти, проблемы с которым возникли неделю назад, в результате чего Минску пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Россия обещает, что качественная нефть появится на границе с Беларусью уже в понедельник.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба". По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в нефти превышает предельное значение в десятки раз. В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и "Нафтан" сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Позднее Польша объявила о приостановке закачки российской нефти из-за ее загрязнения. Затем импорт нефти приостановили Чехия и Германия. В четверг стало известно, что Беларусь возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу.