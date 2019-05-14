"Франция не забудет ваш подвиг"

Франция отдала последние почести своим военным, погибшим в Буркина-Фасо при освобождении взятых в заложники соотечественников. Гробы с телами Седрика де Пьеррпона и Алэна Бертонселло, накрытые государственными флагами, были установлены в парадном дворе Дома Инвалидов в Париже, где прошла национальная церемония прощания.

В ночь на 10 мая французские морские пехотинцы пошли на тихий штурм стоянки боевиков, не открывая огня. Они спасли всех пленников, но двое спецназовцев были убиты выстрелами в упор. Седрику было 33 года, Алену 28 лет.

Президент Эммануэль Макрон долго говорил с их родными, а в прощальном слове сказал:

"Старшина Седрик де Пьеррпон, старшина Ален Бертонселло! Вы учились и сражались вместе, смерть объединила вас навсегда. Посмотрите: здесь, у Дома Инвалидов вся нация сегодня склоняет перед вами голову, отдавая вам заслуженные почести, преклоняясь перед горем ваших семей".

Пять дней тому назад президент отдал приказ о проведении "сложнейшей спецоперации" на севере Буркина-Фасо. Это была последняя возможность освободить заложников, так как поступили сведения о том, что похитители собирались переправить их в Мали и передать другой террористической группировке.

Старшина Ален Бертонселло отслужил в ВМФ 7 лет, служил на Сейшелах, в Катаре и Леванте. Его вдова, 26-летняя Леа Латурт, также военнослужащая.

Командир отряда спецназовцев Седрик де Пьеррпон отслужил 15 лет, участвовал в операциях в Средиземноморье и Леванте. С любимой женщиной Флоранс Шартон они строили планы и собирались переехать в новый дом. Не сложилось...

Похороны пехотинцев пройдут на их родине - в Бретани и Верхней Савойе.