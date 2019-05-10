Спасение заложников в Сахеле

Двое французских военнослужащих погибли при освобождении заложников на севере Буркина-Фасо. Президент Франции выразил соболезнования их семьям.

"Преклоняюсь перед жертвой наших военных, отдавших жизнь ради спасения соотечественников", - сказал Эммануэль Макрон. Он также поздравил с освобождением четырех заложников - двух французов, гражданку США и гражданку Южной Кореи.

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что французский спецназ начал операцию по спасению пленников в ночь на пятницу при поддержке американской разведки и войск, развернутых в регионе Сахеля для противодействия боевикам-исламистам.

"Это ясный сигнал всем бандитам и террористам. Те, кто нападает на Францию и французов, должны знать: мы не пожалеем усилий, чтобы выследить их, найти и обезвредить. Мы никогда не бросаем наших сограждан в беде. Мы будем продолжать оказывать солдатам из стран Сахеля поддержку, в которой они нуждаются для обеспечения безопасности своих стран".

Кроме Буркина-Фасо в регион Сахеля входят ещё восемь государств. 1 мая в Бенине двое граждан Франции в сопровождении местного гида отправились на прогулку в национальный парк Пенджари на границе с Буркина-Фасо, но в гостиницу так и не вернулись.

Позже стало известно, что туристы были похищены вооружёнными людьми, которые застрелили гида и сожгли автомобиль, на которой они передвигались.

Кто именно удерживал заложников, не сообщается. Но в регионе в последнее время активизировались исламисты.