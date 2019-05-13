Евросоюз призывает США «максимально воздержаться» от эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном. В понедельник американский госсекретарь Майкл Помпео прибыл в Брюссель на встречу глав МИДов стран ЕС.

Целый ряд европейских государств — включая Германию и Францию — выразил серьёзную обеспокоенность тем, что Вашингтон всё увеличивает давление на Иран, при том, что сами США из договора вышли.

Федерика Могерини, верховный комиссар ЕС по внешней политике:

«Мы по-прежнему поддерживаем ядерную следку с Ираном в полном объёме . Для нас она была и остаётся ключевым элементом системы нераспространения — как в глобальном масштабе, так и в региональном. Поэтому мы продолжим поддерживать её, используя все возможные инструменты и политическую волю».

Из-за визита в Брюссель Помпео отменил поездку в Москву — первую часть своего визита в Россию. Тем не менее, встречи в Сочи — с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным — не отменяются и должны состояться во вторник.