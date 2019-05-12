Первый визит Помпео в Россию

Афганистан, Венесуэла и Сирия — среди важнейших тем, которые госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить в ходе визита в Россию. О новой встрече он договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым во время Арктического саммита в Финляндии в начале месяца.

Глава американской дипломатии подчёркивает, что надеется на сотрудничество с Москвой, но в то же время Вашингтон намерен «давать России отпор».

Майкл Помпео, госсекретарь США:

«Я не часто смотрю телевизор, но я вижу, как медиа-магнаты клянутся и божатся, что Америка приближает мир к ядерной войне. Но ведь все 28 стран НАТО единодушно согласились, что это Россия нарушила договор, Владимир Путин может получить асимметричное преимущество в ядерных силах. Зачем тогда одной стране выполнять свои обязательства, если другая их нарушает? Это бессмысленно».

Помпео впервые приезжает в Россию в статусе госсекретаря. Главный этап переговоров состоится во вторник в Сочи. Планируется, что Помпео встретится не только с Сергеем Лавровым, но и с президентом Владимиром Путиным.

Сочинские переговоры пройдут за несколько недель до встречи лидеров «Большой двадцатки» в Японии.