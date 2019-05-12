"Партия брексита" опережает тори

Правящую партию Великобритании ждёт очередное испытание на прочность - выборы в Европарламент. Не случайно британский министр образования по значимости сравнил их с повторным референдумом по "брекситу", если бы он имел место быть. Пока расклад сил далеко не в пользу тори.
Как показывают опросы общественного мнения, новое политическое движение Найджела Фараджа пользуется у электората большей поддержкой, чем две традиционные партии вместе взятые.
Так, согласно исследованию, проведенному для газеты Observer, если бы выборы состоялись сегодня, то за "Партию брексита" проголосовали бы 34% опрошенных.
На втором месте - лейбористы с 21%.
Тройку замыкают выступающие за евроинтеграцию либерал-демократы (12%).
А консерваторов по главе с Терезой Мэй готовы поддержать лишь 11%.
"Вы не готовы говорить о том, что происходит сегодня в этой стране. Вы всё отрицаете. Би-би-си отрицает. Тори и лейбористы отрицают. Думаю, в четверг вас всех ждёт сюрприз, который вы себе и представить не можете", - заключил политик.
Вместо того, чтобы возмущаться неоднозначностью позиции лейбористов, их сторонники должны спасти оппозиционную партию, проголосовав за неё на грядущих выборах, заявил бывший премьер-министр Тони Блэр.
Обладателей 73 мандатов Европарламента британские граждане изберут 23 мая.