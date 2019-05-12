"Партия брексита" опережает тори

Правящую партию Великобритании ждёт очередное испытание на прочность - выборы в Европарламент. Не случайно британский министр образования по значимости сравнил их с повторным референдумом по "брекситу", если бы он имел место быть. Пока расклад сил далеко не в пользу тори.

Как показывают опросы общественного мнения, новое политическое движение Найджела Фараджа пользуется у электората большей поддержкой, чем две традиционные партии вместе взятые.

Так, согласно исследованию, проведенному для газеты Observer, если бы выборы состоялись сегодня, то за "Партию брексита" проголосовали бы 34% опрошенных.

На втором месте - лейбористы с 21%.

Тройку замыкают выступающие за евроинтеграцию либерал-демократы (12%).

А консерваторов по главе с Терезой Мэй готовы поддержать лишь 11%.

"И вот до чего мы дошли за три года после референдума. Брексита мы так и не получили. И, честно говоря, учитывая настроения в правительстве и парламенте, можно полагать, что шансов на то, что они организуют выход страны из ЕС, нет". Найджел Фарадж лидер "Партии брексита"

"Вы не готовы говорить о том, что происходит сегодня в этой стране. Вы всё отрицаете. Би-би-си отрицает. Тори и лейбористы отрицают. Думаю, в четверг вас всех ждёт сюрприз, который вы себе и представить не можете", - заключил политик.

Вместо того, чтобы возмущаться неоднозначностью позиции лейбористов, их сторонники должны спасти оппозиционную партию, проголосовав за неё на грядущих выборах, заявил бывший премьер-министр Тони Блэр.

"Важно то, что после выборов мы будем подводить итоги, заполнять учётную книгу. На одной её стороне будет написано имя мистера Фараджа и его попутчиков, таких как Борис Джонсон из числа консерваторов. А на другой - имена тех, кто против Фараджа и против брексита" Тони Блэр бывший премьер-министр Великобритании

Обладателей 73 мандатов Европарламента британские граждане изберут 23 мая.