Боевики напали на отель в Пакистане

Группа вооружённых людей в субботу совершила нападение на гостиницу в городе Гвадаре на юге Пакистана (провинция Белуджистан).

По разным данным, трое или четверо боевиков ворвались в пятизвёздочный отель Pearl Continental, убив одного из охранников. Затем проникли на первый этаж здания. Там между ними и сотрудниками безопасности завязалась перестрелка.

По сведениям одного из служащих, большинство постояльцев и работников отеля были эвакуированы.

Сообщается о нескольких пострадавших.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская организация "Освободительная армия Белуджистана".