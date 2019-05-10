Финал Лиги чемпионов - дорогое удовольствие

Финал Лиги чемпионов – удовольствие не из дешевых. Болельщики "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", которые хотят оказаться 1 июня на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано", столкнулись с серьезной проблемой. Цены на авиабилеты и стоимость проживания в отелях выросли в среднем в 10 раз.

Вот что говорят болельщики:

- Я бы хотел пойти, но цены очень подскочили. Билеты на самолёт стоят 1000-1300 фунтов. Для фанатов обеих команд выделено по 16 тысяч билетов. Так что попасть на финал будет сложно.

- Компании, продающие билеты, просто грабят людей. Всё это очень дорого. Они не думают о фанатах, они думают о деньгах.

Недовольство по поводу сложившейся ситуации выражают и в руководстве футбольных клубов.

"Я думаю, город, в котором проходит финал, должен снизить цены и ввести ценовые ограничения на отдельные услуги. Я недавно услышал, что комната, которую обычно можно снять за 100 фунтов, сейчас стоит 2700. Это просто сумасшествие", - говорит главный тренер "красных" Юрген Клопп.

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" также остались недовольны тем, сколько билетов УЕФА выделил для обеих команд. В клубах опасаются, что при таком раскладе далеко не все желающие смогут попасть на стадион.