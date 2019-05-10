Ориол Жункерас: "Мы не можем нести ответственность за всё сразу"

Лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» Ориол Жункерас, кандидат в депутаты Европарламента, не отвергает ни односторонний подход, ни право на самоопределение. Об этом он рассказал в интервью Euronews из мадридской тюрьмы.

Ориол Жункерас:

– Дело в том, что мы ни в коем случае не можем отказаться от демократии, для нас это совершенно невозможно. И вот именно за то, что мы не отказались от демократии, нас посадили в тюрьму. Мы не перестанем защищать демократию и право граждан голосовать и мирно и демократично отстаивать свою позицию.

При этом Жункерас по-прежнему открыт для диалога с испанскими властями... и не исключает, что поддержит Педро Санчеса.

Ана Ласаро, корреспондент Euronews:

– Педро Санчесу потребуется, чтобы вы проголосовали «за» или хотя бы воздержались, для того, чтобы он смог возглавить испанское правительство. Вы его поддержите?

Ориол Жункерас:

– Мы всегда говорили, что никогда, ни активно, ни пассивно, не поддержим правительство, в которое вошли бы крайне правые и ультраправые.

Ана Ласаро, корреспондент Euronews:

– Вы представляете себя стеной, сдерживающей напор крайне правых, но многие считают, что именно движение за независимость Каталонии стало одной из причин, по которой ультраправая партия Vox добилась определённого успеха.

Ориол Жункерас:

– Мне представляется, что это крайне слабый аргумент, поскольку в этом случае на нас следует возложить ответственность и за успехи крайне правых в Дании, Финляндии, Венгрии, во Франции или в Италии.

Ана Ласаро, корреспондент Euronews:

– Но в Испании обстоятельства именно такие.

Ориол Жункерас:

– Очевидно, что мы не можем нести ответственность за всё сразу.

Целиком интервью выйдет в понедельник.