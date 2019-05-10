Английские клубы в финалах еврокубков

Впервые в современной истории футбола в финалах двух еврокубков сыграют исключительно английские клубы. Победу в Лиге чемпионов оспорят "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". В финале Лиги Европы сразятся "Челси" и "Арсенал".

Поклонники футбола ликуют. Британские СМИ пестрят заголовками о предстоящих матчах, называя случившееся не иначе как "чудом".

"По крайней мере английские клубы хотят остаться в Европе. Вы ... не поняли сейчас... Остальная страна этого не хочет", - намекнул Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля, на выход королевства из ЕС.

В полуфиналах Лиги чемпионов "Ливерпуль" прошел "Барселону" (0:3, 4:0), а "Тоттенхэм" обыграл голландский "Аякс" (0:1, 3:2). Финал состоится первого июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

В Лиге Европы путевку в финал "Арсенал" добыл в противостоянии с испанской "Валенсией" (3:1, 4:2), а "Челси" оказался сильнее немецкого "Айнтрахта" (1:1, 1:1, 4:3 - по пенальти). Битва за первенство в Лиге Европы пройдет 29 мая в Баку.