Двенадцатая пятница протестов

Несмотря на начавшийся Рамадан и 30-градусную жару, сотни тысяч человек двенадцатую пятницу подряд заполнили улицы алжирских городов. Люди продолжают требовать полной смены власти: "Гаид, Бенсалех и Бедуи - вон!" было написано на транспарантах собравшихся в центре столицы (имеются в виду главнокомандующий, фактически взявший власть в свои руки после ухода Абдель Азиза Бутефлики с поста главы государства, а также исполняющий обязанности президента и премьер-министр страны.

Минувшая неделя ознаменовалась в Алжире чередой громких арестов: был задержан младший брат экс-президента Саид Бутефлика. Долгое время он был советником главы государства и влиял на принятие важнейших государственных решений. Также помещены под стражу экс-координатор служб безопасности и бывший руководитель Департамента разведки.