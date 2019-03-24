Китай – ЕС: торговые перспективы

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в воскресенье встречу во французском курортном городке Больё-сюр-Мер, куда Си Цзиньпинь прибыл из Монако. Ожидается, что в понедельник лидеры подпишут ряд важных экономических контрактов, а затем отправятся в Париж, где встретятся с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Возлагая серьёзные надежды на китайско-французское сотрудничество, газета «Фигаро» поместила большую статью под заголовком «Обе страны добьются крупных успехов в будущем».

Днём ранее Италия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по проекту «Один пояс и один путь». По этому поводу в Риме прошла торжественная церемония в присутствии премьер-министра Италии Джузеппе Конте и председателя КНР Си Цзиньпина. Италия становится первой страной «большой семерки», вошедшей в глобальную транспортную инфраструктуру, о создании которой китайский лидер объявил шесть лет назад.

Евросоюз – крупнейший торговый партнёр Китая, но в ЕС многие выражают обеспокоенность недобросовестной конкуренцией со стороны китайских компаний, получающих финансовую поддержку правительства. Торговые взаимоотношения с Китаем стали, наряду с «брекситом», главной темой саммита Евросоюза, прошедшего в пятницу в Брюсселе.