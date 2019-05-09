Скончался Сергей Доренко

Российский журналист Сергей Доренко скончался в Москве на 60-м году жизни.

ТАСС со ссылкой на врачей, журналист умер за рулём своего мотоцикла от остановки сердца. Потерявший управление мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

Сергей Доренко журналистскую деятельность начал в 1985 году. В 1990-х — ведущий новостных программ и шоу на ОРТ, НТВ, РТР.

Широкую известность получила в 1999-2000 гг. «Авторская программа Сергея Доренко», направленная против блока «Отечество — вся Россия» Юрия Лужкова и Евгения Примакова.

В последние годы Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».