Сшито в Грузии

Модельеры из Грузии впервые громко заявили о себе пять лет назад, когда выпускник антверпенской Королевской академии изящных искусств Демна Гвасалия основал марку Vetements.

Демна и Гурам Гвасалия за два года сумел сделать так, что практически все его коллекции раскупались еще до того, как поступали в бутики, их продавали по предварительной записи. Его заметил сам Бернар Арно, и молодому грузинскому модельеру было сделано яркое предложение: его пригласили возглавить в качестве художественного директора дом моды "Баленсиага".

Сегодня дизайнеры, работающие в Тбилиси чувствуют себя вполне уверенно.

Об этом - Ани Датукишвили: "Я вдохновлялась традиционными предметами интерьера грузинских домов, и я постаралась добавить нотку современности".

Фольклор - один из источников идей и для Георгия Кебуриа. Вторая отличительная черта - жесткая структурированность силуэта, которому придается легкость с помощью оттенков белого и бежевого

Лало и Нина Долидзе помнят о традициях народной грузинской одежды и о ремеслах, поэтому они активно используют трикотаж, выполненный вручную, а также вышивку и аппликацию.

Еще одно имя на восходящем небосклоне грузинской моды - Бессарион Размадзе: "Явосхищаюсь сильными женщинами, мои коллекции вечерних платьев - для них, это способ ощутить и проявить женственность. Женский костюм - возможность себя выразить".

Сумеют или нет нынешние участники дефиле в Тбилиси повторить успех своего соотечественника, но то, что столица Грузии стала одним из центров моды, сейчас очевидно