Выгоды единого рынка

Создание в Евросоюзе в 1993 году единого рынка принесло его гражданам материальную выгоду. Благодаря ему, доход на душу населения рос в среднем на 840 евро в год.

Согласно исследованию Международного Фонда Бертельсманна (со штаб-квартирой в Германии), из свободного передвижения товаров через границы наибольшие преимущества извлекли маленькие, ориентированные на экспорт страны, такие, как Ирландия, Бельгия, Люксембург и не входящая в ЕС Швейцария. Это хуже получалось у Юга Европы, где экономика менее конкурентоспособна.