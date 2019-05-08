Асия Биби уехала из Пакистана

Из Пакистана уехала христианка Асия Биби, ранее оправданная по делу о богохульстве. По словам адвоката, ее примут в Канаде. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался подтверждать эту информацию, руководствуясь соображениями безопасности и неприкосновенности частной жизни. В Канаде уже несколько месяцев живут дочери Асии Биби. В министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что она покинула страну по собственному желанию.

Асия Биби вышла на свободу в прошлом году, после так как девять лет провела в тюрьме в ожидании смертной казни. В минувшем январе года МИД Пакистана разрешил ей выезд за рубеж.

В 2009 года году католичка Асия, мать пятерых детей выпила воды из "мусульманского" колодца. Работавшие с ней женщины-мусульманки обвинили ее в осквернении воды. Через 5 дней на христианку напала разъяренная толпа, после чего полицейские доставили женщину в тюрьму по обвинению в богохульстве и на нее завели уголовное, которое вскоре попало в суд.