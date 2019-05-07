Срочная новость

Срочная новость

мир

От рассвета до заката

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
От рассвета до заката
Размер текста Aa Aa

На рынке Кабула идут приготовления, но все эти лакомства можно будет отведать лишь после заката солнца: несмотря на напряжённость в стране, афганцы отмечают священный месяц Рамадан. По такому случаю на один день были прерваны переговоры представителей движения Талибан и властей США в Катаре.

"Во время Рамадана мы не должны есть и пить от восхода и до заката, также в это время надо стараться не совершать плохих поступков, не причинять зло, не злословить, а делать добрые дела", - объясняет один из продавцов.

В понедельник с появлением в небе полумесяца, тысячи пакистанцев собрались на вечернюю молитву, знаменующую первый день Рамадана. Мусульмане следуют лунному календарю, в связи с чем в разных странах начало священного месяца не совпадает.

В Иордании на закате сотни неимущих, беженцев и сирот собрались в центре Аммана на ужин "ифтар". Бесплатное питание организует благотворительная организация "Ткиет Ум Али" ("Столы Милосердного").

В Иране, санкции США привели к росту цен на продукты питания, и организовать праздничный ужин ифтар стало непросто.