От рассвета до заката

На рынке Кабула идут приготовления, но все эти лакомства можно будет отведать лишь после заката солнца: несмотря на напряжённость в стране, афганцы отмечают священный месяц Рамадан. По такому случаю на один день были прерваны переговоры представителей движения Талибан и властей США в Катаре.

"Во время Рамадана мы не должны есть и пить от восхода и до заката, также в это время надо стараться не совершать плохих поступков, не причинять зло, не злословить, а делать добрые дела", - объясняет один из продавцов.

В понедельник с появлением в небе полумесяца, тысячи пакистанцев собрались на вечернюю молитву, знаменующую первый день Рамадана. Мусульмане следуют лунному календарю, в связи с чем в разных странах начало священного месяца не совпадает.

В Иордании на закате сотни неимущих, беженцев и сирот собрались в центре Аммана на ужин "ифтар". Бесплатное питание организует благотворительная организация "Ткиет Ум Али" ("Столы Милосердного").

В Иране, санкции США привели к росту цен на продукты питания, и организовать праздничный ужин ифтар стало непросто.