Разноцветные "зелёные"

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Европейские "зелёные" надеются добиться сенсационного успеха на выборах в Европарламент. В самом деле, они могут взлететь на волне нынешнего увлечения общественности борьбой с глобальным потеплением, чистотой окружающей среды и сохранением природы - даже ценой прогресса и благополучения человечества.

Пока эта фракция насчитывает 52 депутата и находится на 5-м месте по их количеству. Но "зелёные" уже лидируют в рейтингах популярности в Бельгии, Люксембурге, Баварии, закрепляются в политическом истеблишменте многих стран. Во главе их избирательного списка - депутат из Нидерландов:

«Нам нужно действовать гораздо быстрее, - говорит Бас Эйкхаут. - Изменение климата - это срочная проблема, вроде кризиса. Когда у нас был банковский кризис, политики бросились спасать банки; теперь мы должны столь же быстро спасать планету».

"Зелёным" удалась мобилизовать на многотысячные марши молодежь. Прогуливая уроки и лекции, где преподают науку, школьники и студенты требуют от правительств более энергичных усилий по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Но, чтобы получить действительно массовую поддержку, это движение выходит за свои исторические рамки и вносит в свою программу идею создания более справедливого общества. Сопредседатель парламентсткой группы "зелёных" Филипп Ламбертс объясняет, в чем суть их европейского проекта:

"Никогда больше на нашем континенте ни одна женщина, ни один мужчина не смогут оказаться на обочине жизни. Нельзя быть о ни о ком низкого мнения, какой бы ни была для этого причина. Это ведь заставляет людей страдать. Мы этого никогда не допустим".

В Европарламенте последнего созыва "зелёные" провели несколько крупных инициатив, таких как создание комиссии по расследованию неточных сведений о выхлопе дизельных двигателей, запрет на пластмассовые предметы одноразового пользования, меры по защите личных данных. Они активно борются против злоупотребления информацией в интернете.

Наконец, экологи стаяли за решением наказать Венгрию за несоблюдение принципа верховенства права.

Вожаком "зелёных" считается Ска Келлер из Германии, полное имя которой Франциска звучало слишком женственно. Она выступает за легализацию легких наркотиков и соперничает с первым вице-президентом Франсом Тиммермансом в борьбе за пост президента Еврокомиссии.

Эта группа в Европарламенте опирается в основном на немецкую, британскую и испанскую делегации. Она так расширила свои ряды и горизонты, что стала называться "Зелёные — Европейский свободный альянс".

Это способствовало вступлению в неё сепаратистов из Шотландии, Каталонии и Страны Басков. А после того, как этот альянс выступил против реформы авторского права, к нему примкнула немка Юлия Реда из Пиратской партии.

Ему вряд ли удастся обойти по числу парламенстких мест христианских демократов или социал-демократов. Но большинство могут получить те, кто войдет в коалицию с этими многоцветными теперь "зелёными".

Тиммерманс - за минимальную зарплату

Ведущий кандидат от социалистов на европейских выборах призвал ввести по всему ЕС минимальную заработную плату. По мнению Франса Тиммерманса, она должна составлять 60% от средней заработной платы в каждой стране.

Голландский левоцентрист, работающий вице-президентом Еврокомиссии считает, что это сократило бы растущее неравенство в доходах. В большинстве стран ЕС уже есть минимальная зарплата, но её уровень определяют по-разному.

Вебер - против налога на выбросы

Глава Европейской народной партии отверг идею о введении налога на выбросы углекислого газа. "Такой налог только навредил бы самым слабым в обществе", - сказал Манфред Вебер немецкому телевидению.

По словам ведущего кандидата от крупнейшей фракции Европарламента, он не хочет решать за людей, как часто им ездить и летать, но он хочет, чтобы промышленность выпускала машины и самолеты, не загрязняющие атмосферу.