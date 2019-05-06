Wells Fargo Championship: победа новичка

29-летний Американец Макс Хома стал победителем турнира по гольфу Wells Fargo Championship. Он обошел таких звёзд мирового гольфа как Джастин Роуз и Рори Макилрой. Для победителя этот титул стал первым в карьере в рамках тура PGA. Макс Хома финишировал с результатом -15. Ключом к победе Хомы стал паттинг. Второе место занял Джоэль Дамен, третье — Джастин Роуз, а Рори Макилрой оказался на восьмой позиции.

Джоэль Дамен допустил богги на девятой лунке, чем воспользовался Макс Хома, который оформил пару бёрди в начале второй девятки и в итоге одержал победу с отрывом в три удара.

Джонатан Вегас сделал впечатляющий игл патт на восьмой лунке. Несколько хороших ударов показал Серхио Гарсия , включая игл патт на седьмой лунке и игл чип — на одиннадцатой.