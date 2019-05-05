Пендаровски уходит в отрыв

Стево Пендаровски близок к победе во втором туре президентских выборов в Северной Македонии.

По результатам подсчёта более двух третей бюллетеней, он лидирует. За кандидата от правящей коалиции социал-демократов с прозападными взглядами, который ратует за вступление страны в НАТО и Евросоюз, проголосовали свыше 52% избирателей.

Соперница Пендаровски, кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова, выступавшая против переименования страны, набирает около 44%.

Несмотря на все опасения, порог явки, как сообщается, преодолён. Участие в волеизъявлении приняли примерно 44% граждан.

Нынешние президентсткие выборы - первые с тех пор, как бывшая югославская республика сменила название.