Победителя президентских выборов выявит второй тур

В Северной Македонии впервые после переименования страны проходят президентские выборы. С минимальным отрывом в первом туре побеждает кандидат от правящей партии Стево Пендаровски. Вместе с ним в следующий раунд выходит кандидат от оппозиции Гордана Силяновска.

"Во втором раунде будет легче, потому что разрыв между мной и Горданой Силяновской велик. Я считаю, что избиратели поддержат нашу программу под лозунгом "вместе вперёд". Ведь мы осознаём, что стране нельзя возвращаться в прошлое. Это приведёт к блокаде и кризису", - заявил после оглашения промежуточных итогов Пендаровски.

"Во втором туре приоритетными будут вопросы экономики, трудоустройства, обеспечения лучших условий жизни населения. Но в Македонии без верховенства права экономика развиваться не может", - сказала его соперница, кандидат в президенты Гордана Силяновска-Давкова.

Явка на голосование не превысила 42%.

Аналитики отмечают: в первом туре предпочтения избирателей определяли скорее не отдельные пункты программ, а позиции кандидатов в споре о новом названии бывшей югославской республики.

Пендаровски поддержал инициативу о переименовании страны в соответствии с Преспанским соглашением ради вступления в НАТО и ЕС. В то время, как Силяновска, говоря о Македонии, намеренно избегала прилагательного "Северная", а договор Скопье и Афин называла унизительным.

Второй тур президентских выборов пройдёт 5 мая.