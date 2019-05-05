Израиль продолжит удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал военным приказ продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. Как заявил представитель израильской Армии обороны, за сутки боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа по Израилю порядка 500 ракет. Израильские военные атаковали в ответ 260 различных военных целей в секторе Газа. В воскресенье Израиль направил к границе с сектором Газа полностью укомплектованную и готовую к атаке танковую бригаду. Палестинцы возмущены действиями израильских властей:

Салем, житель Газы : "Я действительно сильно удивлен. Все люди, которые арендуют здесь помещения, или бизнесмены со своими офисами, или малоимущие жители Газы. Они с трудом платят за аренду жилья. Я каждый месяц их прошу об оплате. Поэтому я поражен. Нет вообще никаких оснований нацеливаться на это здание".

В воскресенье армейская пресс-служба сообщила, что самолет Армии обороны Израиля нанес удар по группе активистов радикальной организации "Исламский джихад", которые находились на складе вооружений в южной части сектора. По данным израильской стороны, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести палестинских боевиков. В Газе говорят о семи убитых и десятках раненных.

В минувшую субботу во время ракетного обстрела со стороны Газы города Ашкелон, ранения получили три человека. Позднее двое скончались в больнице. В ночь на пятое мая, сообщают израильские СМИ, шесть человек пострадали от осколков ракет.