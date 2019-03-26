Израиль стягивает танки к границе с сектором Газа

Израиль стягивает танки и тяжелую технику к границе с Газой. Ранее Израиль нанес новые удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. В коммюнике, которое распространил ЦАХАЛ, говорится, что ответственность за все удары со стороны Газы несет ХАМАС. По словам представителей Армии обороны Израиля, целью обстрела был офис политического руководителя группировки и штаб ее военной разведки.

REUTERS/Amir Cohen

Накануне в ХАМАС заявили, что им удалось достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщила палестинская сторона, "соглашение было заключено между палестинскими группировками и Израилем при посредничестве Египта". При этом израильские официальные лица никак не прокомментировали эти заявления. Вскоре на юге еврейского государства вновь зазвучали сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.

REUTERS/Amir Cohen

Напряженность в регионе усилилась после того, как в понедельник выпущенная с территории Газы ракета попала в жилой дом в Мишмерете в центральной части еврейского государства. В результате удара пострадали семь израильтян.

"Сегодняшний пуск ракет с территории Газы в сторону Израиля – это серьезное, недопустимое нарушение. Мы также в курсе последних сообщений об обстреле Газы. Мы следим за событиями. Мы просим обе стороны проявить максимальную сдержанность", - заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Эти территории еврейское государство взяло под свой контроль после Шестидневной войны 1967 года. Резолюцию о суверенитете Израиля над Голанами, которую Кнессет принял 14 лет спустя, ООН считает недействительной.