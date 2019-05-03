Гольфист Рори Макилрой вырвался вперед на Wells Fargo International в Шарлотте в Северной Каролине.

Свой первый титул 29-летний ирландец завоевал на этом же турнире девять лет назад.

Джоэль Дамен не позволил Макилрою насладиться единоличным лидерством после 18 лунок.

Американец выдал безупречный раунд и добрал пару минусов в конце своего выступления, что позволило Дамену потеснить Рори на первой строчке.

На минимальном расстоянии от лидеров собралась группа из пяти гольфистов, которую возглавляет Патрик Рид.

Джейсон Дэй, выступающий на правах действующего чемпиона, в стартовом раунде сыграл на три удара лучше пара.