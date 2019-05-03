Аресты в даркнете: в ФРГ пресечена деятельность крупнейшей платформы

В Германии пресечена деятельность второй самой крупной торговой платформы в даркнете. Полиция задержала трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market, где можно было приобрести наркотики, украденные личные данные и поддельные документы. Задержанные за каждую сделку взимали комиссию до 6% в криптовалюте.

"Сайтом пользовались не только с немецких аккаунтов, но и, например, с американских. Благодаря расследованию, активные наркоторговцы из США были вычислены и арестованы", – заявила представитель генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне Юлия Буссвейлер.

"Мы также выступаем за уголовное преследование операторов за непрепятствование нелегальной продаже оружия или услуг", – заявил министр юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия Питер Бисенбах.

Задержанные – граждане Германии в возрасте от 22 до 31 года. В частности их обвиняют в пособничестве незаконному обороту наркотиков, однако привлечь их к ответственности за управление платформой пока невозможно благодаря лазейке в уголовном кодексе. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.