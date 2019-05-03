Марин Ле Пен: "у нас есть возможность добиться перемен"

Лидеры европейских националистических партий собрались в столице Болгарии Софии, чтобы встретиться со своими сторонниками в преддверии европейских выборов. Они пройдут 23-26 мая. Популисты рассчитывают на беспрецедентный успех и намерены собрать в Европарламенте мощную фракцию. Организатором встречи выступило болгарское движение "Воля".

Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения": "В первый раз у нас есть шанс добиться больших политических перемен, или даже возможность влиять на процесс принятия решений. Мы утверждаем, что ЕС - это не Европа, и что эта экстра-территориальная организация задумана как идеологический проект, который разрушает прекрасную идею Европы".

Сама Ле Пен предлагает, в частности, заменить Евросоюз некоей "Европой наций", основанной на сотрудничестве между государствами посредством многосторонних соглашений. По мнению Ле Пен, евродепутаты должны быть подотчетны парламентам своих стран. В начале апреля политик встретилась с вице-премьером Италии Маттео Сальвини, который также призывает европейцев голосовать за националистов. Сальвини и Ле Пен договорились провести совместный предвыборный митинг 18 мая в Милане.