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Корь на борту круизного лайнера

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 Ирина Александрова 
Корь на борту круизного лайнера
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Круизный лайнер Freewinds, на борту которого находится заболевшая корью женщина, член экипажа, покинул остров Сент-Люсия и направился в порт приписки Кюрасао. Тридцатого апреля судно, принадлежащее церкви сайентологии, было помещено в карантин и поставлено на якорь в порту Кастри на северо-западном побережье Сент-Люсии.

Как тогда пояснила главный врач островного государства Мерелин Фредерикс-Джеймс, "После обсуждений в министерстве, а также дискуссий с другими учреждениями, такими как Панамериканская организация здравоохранения, мы посчитали целесообразным изолировать судно".

Сообщается, что корабельному врачу бесплатно передали сто вакцин от кори. У тех, кто не болел, или не был иммунизирован, вакцина может быть введена в течение 72 часов; даже в случае заражения, болезнь будет протекать намного легче. На борту лайнера Freewinds находятся триста человек.

Видеомонтаж • Christoph Debets