Гуайдо призывает к забастовкам

Венесуэльская армия поддерживает Николаса Мадуро: так заявил сам венесуэльский лидер, который в четверг возглавил марш своих сторонников по улицам Каракаса. В шествии приняли участие и военнослужащие.

Выступая в военной академии Каракаса, глава государства призвал как можно скорее разоружить «предателей и организаторов переворота». Оппозицию он обвиняет в намерении развязать гражданскую войну в Венесуэле.

В то же время ранее президент признал необходимость «некоторых изменений» в управлении страной: на эти выходные Мадуро назначил «дни национального диалога», чтобы в итоге сформировать «план, как всё изменить и улучшить».

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо после фактического провала переворота призвал венесуэльцев к забастовкам, которые должны в итоге вылиться в общенациональную стачку.

На этом фоне власти Венесуэлы выдали ордер на арест одного из лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса. Четыре года назад он был приговорён к тюремному заключению, которое заменили на домашний арест. Во время событий 30 апреля оппозиционер оказался среди тех, кто пришёл к авиабазе «Карлота», чем нарушил условия наказания. В доме Лопеса прошёл обыск.

Сейчас сам он находится в посольстве Испании в Каракасе. Дипломаты заявили, что он там гость, а не беженец.