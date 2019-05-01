Гуайдо призвал к забастовке

В столице Венесуэлы Каракасе тысячи сторонников оппозиционного лидера Хуана Гуайдо вышли на улицы, следуя его призыву. Днём ранее, когда Гауайдо объявил о «финальном этапе» «Операции Свобода», направленной на устранение от власти правительства Николаса Мадуро, ему не удалось получить серьёзной поддержки со стороны военных, на которую он, по-видимому, рассчитывал. Выступая в среду на митинге, Гуайдо призвал венесуэльцев начать всеобщую забастовку:

– Поскольку теперь объявлена «Операция Свобода», мы должны оставаться на улицах. Мы должны продолжать, пока не добьёмся своего. Поэтому завтра мы выступим с призывом ко всем госслужащим начать бессрочную забастовку, которая перейдёт во всеобщую.

Сторонники президента страны Николаса Мадуро также массово вышли на улицы города, демонстрируя решимость не допустить оппозиционеров к власти.

Ситауацию в Венесуэле обсудили по телефону министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео, который обвинил Москву в дестабилизации ситуации в этой южноамериканской стране. Лавров назвал вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы грубейшим нарушением международного права.

В ходе столкновений в Каракасе пострадали около пятидесяти человек. Наблюдатели отмечают, что выступления сторонников Гуайдо проходят в Альтамира и Чакао – самых благополучных и богатых районах столицы.