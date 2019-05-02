Тереза Мэй уволила министра обороны

Британский премьер-министр Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона после того, как он отказался покинуть пост по собственному желанию. Свое решение глава кабмина объяснила утратой доверия к руководителю ведомства. Этим же вечером главой Минобороны стала Пенни Мордонт, которая ранее занимала должность министра по международному развитию.

Мэй обвинила Уильямсона в передаче журналистам конфиденциальной информации после заседания Совета по национальной безопасности. Мэй осталась недовольна тем, как Уильямсон вел себя во время расследования и заявила, что больше не может ему доверять.

Другие участники совета по нацбезопасности ответили на вопросы и передали столько информации, сколько могли. Ваше поведение не вписывалось в стандарты госслужбы Письмо канцелярии Терезы Мэй

По словам премьера, никакой другой достоверной версии событий, объясняющих утечку, обнаружено не было.

Скандал разразился после того, как британские СМИ сообщили о том, что власти одобрили участие китайской корпорации Huawei в создании сети мобильной связи 5G на территории Соединенного королевства. Разглашение этой информации могло бы осложнить отношения Лондона с Вашингтоном, который обвиняет китайскую компанию в промышленном шпионаже.

После отставки Уильямсон опубликовал письмо на своей странице в Twitter. Он выразил сожаление о том, что, по мнению Мэй, утечка произошла из его ведомства, и еще раз подчеркнул, что министерство обороны к случившемуся не имеет никакого отношения. Экс-министр выразил уверенность в том, что после расследования его непричастность к этой утечке подтвердится.