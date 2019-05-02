Манифест Ди Майо

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, лидер "Движения 5 звезд" уверен, что возглавляемая им партия станет решающей политической силой на предстоящих выборах в Европарламент. По его словам, Европейская народная партия и Партия европейских социалистов не наберут 51% голосов. Выступая в Риме, он также раскритиковал партнера по правящей коалиции главу МВД, лидера партии "Лига Севера" Маттео Сальвини.

"Нет смысла приходить к власти в Италии, говорить давайте бороться с мерами жёсткой экономии, а затем вступать в альянсы с премьером Венгрии Виктором Орбаном, с правительствами Восточной Европы, которые, когда мы проводим пенсионную реформу, вводим минимальный доход, позвонили председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и сказали ему, что нужно выступить против Италии, остановить ее, что Италии нужно еще больше мер жёсткой экономии".

По данным последних соцопрсов, в преддверии европейских выборов партии, входящие в итальянскую правительственную коалицию, начали терять поддержку избирателей из-за продолжающихся споров между Ди Майо и Сальвини, а также застойной ситуации в экономике.