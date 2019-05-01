Первомай прошагал по Европе

Град из камней, разбитые витрины, стойкий запах слезоточивого газа - с началом первомайского шествия улицы Парижа снова превратились в поле битвы. К заявленному маршу левых сил и профсоюзов, как и ожидалось, присоединились несколько сотен антиглобалистов из "Черного блока". Из шестисот закрытых щитами магазинов, ресторанов и банков больше других досталось закусочной "Ротонда", где президент Макрон два года назад праздновал победу.

Всего на улицы Парижа вышли, по разным данным, от 28 до 40 тысяч человек. Порядок обеспечивали до 7 с половиной тысяч полицейских. Во французской столице были задержаны 330 человек.

Испанские профсоюзы использовали традиционные первомайские марши, чтобы призвать Социалистическую партию, которая, скорее всего, возглавит правительство после воскресных выборов, к повышению пенсий и отказу от дальнейших реформ рынка труда в кризисную эпоху.

В Эрфурте - столице Тюрингии - полиции пришлось служить живым щитом между двумя шествиями: левых и профсоюзов, с одной стороны, и крайне-правой партии "Альтернатива для Германии", с другой. На пути последнего несколько десятков человек устроили сит-ин.

В Москве по случаю Первомая центральные улицы заполнило людское море. Митинги и шествия состоялись и в других городах, по данным ресурса "ОВД-инфо", к вечеру были задержаны более 120 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге, без малого 70.

В Стамбуле, как и семь лет подряд, первомайские акции были запрещены. Полиция жестко пресекала попытки оппозиционных сил, профсоюзов и правозащитных ассоциаций проникнуть на площадь Таксим. К вечеру среды более 130 человек были задержаны.