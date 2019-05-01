Матчи полуфинала Лиги Европы

Первый матч полуфинала Лиги Европы состоится в четверг. Английский «Арсенал» и испанская «Валенсия» встретятся на стадионе Эмирэйтс Стэдиум в Лондоне, игра начнётся в 22:00 по местному времени. Тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча оценил шансы своей команды на победу:

– Завтра состоится полуфинал, и, мне представляется, что наши шансы на победу – 50 на 50. Полагаю, что нам всем доставит удовольствие этот раунд, и, конечно, это очень важный момент для обеих команд. Мы с большим уважением относимся друг к другу. С большим уважением.

Игроки «Валенсии» также провели тренировку накануне предстоящего матча. Последний раз два клуба встречались в 2003 году на Лиге Чемпионов. Тогда игра завершилась со счётом 2:1 в пользу Валенсии.

Помимо «Арсенала» с «Валенсией» 2 мая в полуфинале лиги Европы сразятся «Айнтрахт» из Франкфурта и лондонский «Челси» – именно ему предсказывают победу многие спортивные обозреватели. Игра пройдёт на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте.