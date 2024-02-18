Большой шлем по дзюдо в Баку: заключительный день турнира

Хозяева турнира завоевали в заключительный день соревнований золотую и серебряную награды.

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В столице Азербайджана Баку завершился третий, заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо. Посмотреть на поединки лучших дзюдоистов планеты, проходившие на Национальной гимнастической арене, пришло немало юных поклонников этого вида борьбы.

В финале весовой категории до 90 кгпредставитель Азербайджана Мурад Фатиев одолел Кристиана Тота из Венгрии. По ходу поединка казалось, что венгр был ближе к победе, но азербайджанскому дзюдоисту удалось провести приём на оценку иппон. Это его первая победа на турнирах Большого шлема.

"Публика, зрители очень поддерживали, возможно, именно благодаря их поддержке я добился такого результата. У нас уже три золотые медали, и мы верим, что в следующем финале у нас будет еще одна", - сказал Фатиев после победы.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов вручил медали победителю и призёрам.

В весе до 78 кг у женщин Гюше Стенхёйс из Нидерландов в сложнейшем поединке победила Юлию Курченко из Украины. Идеально проведенный приём ко-ути-гари принёс ей золото Большого шлема в Баку! Церемонию награждения провёл главный спортивный директор IJF Владимир Барта.

_"Золото Большого шлема в Баку у меня уже есть, но полезно показать всем, что я могу увезти домой еще одну золотую медаль._Людям нравится, когда ты активно ведёшь борьбу и в итоге выигрываешь, всё это очень приятно", - сказала голландка, выиграв свой четвёртый турнир в Баку.

В весе до 100 кг первый номер мирового рейтинга Илья Суламанидзе занял высшую ступень на пьедестале почета, уложив в финале на иппон Петра Кучеру из Польши.Медаль ему вручил генеральный директор группы компаний "Харвест" Алмаз Альсенов.

В весе свыше 78 кгфранцуженка Романа Дикко оказалась сильнее всех в этот день. В финале она одержала тактическую победу над итальянкой Асей Тавано. Церемонию награждения провел директор по образованию и тренерской работе IJF Мохаммед Мериджа.

В весе свыше 100 кгхозяева турнира очень рассчитывали на золотую награду, но Джамал Гамзатханов попался на хорошо подготовленный и удачно проведённый приём Валерия Ендовицкого. Иппон!

Золотую награду Ендовицкому вручил главный рефери IJF Ки-Юнг Джеон.

Азербайджанские дзюдоисты провели неплохой день на татами, порадовав публику красивыми бросками и яркими победами. Хозяева турнира в итоге завоевали на бакинской арене больше всего наград, в том числе золотых.

Следующий турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в столице Узбекистана Ташкенте.