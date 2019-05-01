Первомай в России: праздник труда и задержания

Около трёх миллионов человек по всей России приняли участие в акциях, приуроченных к 1 мая. Это оценки Федерации независимых профсоюзов и МВД. В центре Москвы на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов. Компартия провела традиционное шествие по Якиманке, которое завершилось митингом на Театральной площади. Собственные массовые акции в столице организовали ЛДПР и Справедливая Россия, а самой крупной стала первомайская демонстрация профсоюзов при поддержке столичных и федеральных властей, кульминацией которой стало шествие на Красной площади. Организаторы говорят, что все акции профсоюзов были посвящены общей социальной повестке.

По всей России профсоюзы вышли с едиными требованиями: это достойные рабочие места для молодёжи, индексация пенсии работающим пенсионерам, цифровая экономика на благо человека труда, социальному партнёрству — реальную реализацию, достойный труд, достойные условия труда, забота о здоровье, забота о детском отдыхе. Люди должны объединиться в солидарных действиях на первомайских демонстрациях и потребовать, чтобы это всё было в социальном государстве реализовано. Сергей Чиннов замглавы Московской федерации профсоюзов

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская:

«Справедливая экономика в интересах человека труда — вот главный лозунг манифестаций и маршей, которые организовала по всей России Федерация независимых профсоюзов. Одна из главных задач, о которой говорилось сегодня на Красной площади, — добиться того, чтобы работающий человек не был бедным».

В ряде городов России 1 мая собственные акции готовили оппозиционные организации. В Петербурге полиция разогнала шествие на Невском проспекте под лозунгами за честные и свободные выборы, а также за политическое многообразие и против «Единой России».

В числе организаторов упомянуты депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Надежда Тихонова, штаб политика Алексея Навального, «Справедливая Россия» и другие зарегистрированные и незарегистрированные партии. Очевидцы и местные издания сообщают о десятках задержанных, есть жалобы на действия полиции, которую обвиняют в избиении демонстрантов.