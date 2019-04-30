Макрон упразднит Национальную школу администрации

Упразднить Национальную школу администрации – самое престижное высшее учебное заведение Франции - это одна из предложенных Эммануэлем Макроном реформ в ответ на непрекращающиеся социальные протесты.

Президент заявил, что система приема на госслужбу будет пересмотрена, чтобы сделать ее более справедливой к выходцам из малообеспеченных слоев населения.

Национальная школа администрации была создана после Второй мировой войны президентом Шарлем де Голлем - как кузница кадров для госсектора.

Аналогов ЭНА в Европе не так много:

в Великобритании взращиванием кадров для политической элиты считаются Оксфордский и Кембриджский университеты. Их выпускниками на протяжении долгих лет были премьер-министры, члены кабмина, парламентарии;

в Испании сопоставимых французской Национальной школе администрации учреждений нет. Высшие эшелоны власти страны изучали право и политологию в одном из многочисленных университетов по всей Испании. Самыми престижными считаются те, что в Мадриде, Гренаде и Сантьяго-де-Компостела в Галисии. Для доступа к госслужбе необходимо пройти дополнительные конкурсы;

похожая практика и в Германии, где аналогов Национальной школы администрации также нет. Высшие должностные лица здесь заканчивают университет, а затем сдают дополнительные экзамены.

ЭНА, расположенная в Париже и Страсбурге, дала Франции двух президентов (в том числе ее оканчивал нынешний глава государства), семь премьер-министров, большое число министров, префектов, сенаторов и депутатов Национального собрания.