Макрон готов "сменить метод"

Эммануэль Макрон не согласен с тем, что "шел в неверном направлении", но готов "сменить метод" и устранить накопившиеся недоразумения. Об этом глава французского государства заявил в четверг вечером на первой в подобном формате пресс-конференции, которая состоялась в Елисейском дворце в присутствии 320 журналистов.

Президент добавил, что в ходе организованных им 3-месячных дебатов услышал выраженное гражданами "ощущение несправедливости" - налоговой, территориальной и социальной. Простые французы также не согласны с тем, что государство слишком далеко от их повседневных нужд, не считается с ними, а элиты (в том числе народные избранники) относятся к ним свысока.

"Необходимо вернуть людям надежду на улучшение их жизни, при этом требуя от них показать лучшее, на что они способы, - заявил в частности Макрон. - Только так мы сможем все вместе возродить то, что я называю "искусством быть французами", эту способность всегда и везде вести дебаты на любые темы".

Эммануэль Макрон приветствовал "справедливые требования", выдвинутые "желтыми жилетами", и считает, что их не должны заслонять проявления насилия, отмеченные в ходе многомесячных манифестаций.

"Скажу просто: я против повышения налогов. Я хочу снизить налогообложения для тех, кто работает, значительно сократив подоходный налог".

Он также обещал облегчить организацию местных и общенациональных референдумов по гражданским инициативам при наличии миллиона подписей. Макрон также преддожил создать Совет граждан, первые 150 членов которого будут выбраны с помощью жеребьевки. Уже в мае правительство должно представить план реорганизации госадминистрациии.

"И наконец, работать надо больше, я уже говорил в ходе дебатов, что это - центральное направление грядущих изменений, - заявил президент. - Посмотрите вокруг: во Франции работают гораздо меньше, чем в соседних странах. Мы приходим на работу позже, уходим раньше, у нас меньше рабочих дней в году, чем у соседей. Именно на эту тему следует вести дебаты, чтобы найти альтернативные варианты и двигаться вперед, это жизненно необходимо!"

Первые реакции оппозиционных политиков и "желтых жилетов" не заставили себя ждать: многие заявили, что предложениям Макрона не хватает конкретики. Не скрывают разочарования и сторонники защиты климата и окружающей среды.