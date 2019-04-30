Таяние ледников: это только начало

Ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии всегда впечатлял своими размерами. Однако за последние десять лет он стал значительно меньше. За это время ледяной гигант отступил на 800 метров. Об этом свидетельствуют стенды с информацией, установленные на туристических тропах, с которыми могут познакомиться путешественники. Согласно расчетам ученых из Всемирного центра мониторинга ледников при университете Цюриха (Швейцария) под руководством профессора Михаэля Цемпа (Michael Zemp), таяние ледника в Новой Зеландии также способствовало повышению уровня воды в Мировом океане.

Михаэль Цемп, ученый, Цюрихский университет: "С 1961 года ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда. И это большое число. Я перевел его — это как ледяной куб размером с Германию толщиной 30 метров. Ледники реагируют на происходящее через определенное время. Поэтому, даже если бы мы прекратили выбросы в атмосферу, ледники продолжали бы терять километры, потому что они еще не полностью отреагировали на прошлые изменения климата".

Согласно исследованию около 19 000 ледников, проведенному международной группой ученых, их таяние является причиной повышения уровня Мирового океана примерно на треть. По мнению некоторых специалистов, в следующем столетии многие ледники могут вовсе исчезнуть.