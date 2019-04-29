Выборы в Испании: послевкусие

Радость от победы – для одних, горечь поражения – для других. В Испании подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов.

Праздник на этот раз - на улице социалистов и их сторонников.

"Чувствую себя отлично. Я очень горжусь тем результатом, который показала партия. Особенно после той истории двухлетней давности, подобной той, что произошла с социалистическим движением в Греции. В конце концов, мы получили социалистическое правительство, прогрессивное правительство. Это, конечно, большая радость", - говорит этот избиратель.

Не скрывают своего разочарования те, кто надеялся на победу "Народной партии". Правоцентристы, которые в последние десятилетия неоднократно оказывались у власти, показали худший результат в своей истории.

Внеочередные выборы в парламент Испании По результатам выборов, больше всего кресел в нижней палате парламента - у социалистов 1 2 Сторонники Соцпартии Испании празднуют победу на улицах Мадрида REUTERS/Sergio Perez 1 2 Сторонники правой партии VOX ждут объявления результатов голосования REUTERS/Susana Vera 1 2 Люди ждут перед предвыборным плакатом во время подсчета голосов REUTERS/Juan Medina 1 2 1 2 1 2 На выборах в Испании идёт подсчёт голосов 1 2 Кандидат от Народной партии (НП) Пабло Касадо голосует в Мадриде REUTERS/Rafael Marchante 1 2 Каталонский пенсионер Мартин Сагрера ведёт пропаганду в Мадриде REUTERS/Jon Nazca 1 2 Кандидат от правой партии VOX Сантьяго Абаскаль голосует в Мадриде REUTERS/Susana Vera 1 2 REUTERS/Albert Gea 1 2 Голосует кандидат от Социалистической рабочей партии Педро Санчес REUTERS/Rafael Marchante 1 2 Пабло Иглесиас, кандидат от партии "Подемос", на избирательном участке REUTERS/Juan Medina 1 2 Впервые в Испании люди с интеллектуальными нарушениями могут голосовать REUTERS/Eloy Alonso 1 2 На избирательном участке REUTERS/Susana Vera 1 2 Испанцы на избирательном участке REUTERS/Jon Nazca 1 2 Голосование на всеобщих выборах в Испании REUTERS/Rafael Marchante 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Идёт подсчёт голосов на всеобщих выборах в парламент Испании

"Надеюсь, Санчес не станет договариваться с борцами за независимость Каталонии. Кто-то может управлять страной лучше, кто-то хуже. Но социалистов я не выношу, Педро Санчеса – в особенности. Потому что они разрушают Испанию", - сетует эта женщина.

Историческим для страны событием называют сторонники ультраправых прохождение партии "Вокс" в законодательный орган.

"Наконец-то в нашем парламенте будет «Вокс». По правде сказать, мы обеспокоены тем, что у представителей левого крыла большинство. Но всё равно для нас это победа", - радуется наша собеседница.