Выборы в Испании: послевкусие

Радость от победы – для одних, горечь поражения – для других. В Испании подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов.
Праздник на этот раз - на улице социалистов и их сторонников.
"Чувствую себя отлично. Я очень горжусь тем результатом, который показала партия. Особенно после той истории двухлетней давности, подобной той, что произошла с социалистическим движением в Греции. В конце концов, мы получили социалистическое правительство, прогрессивное правительство. Это, конечно, большая радость", - говорит этот избиратель.
Не скрывают своего разочарования те, кто надеялся на победу "Народной партии". Правоцентристы, которые в последние десятилетия неоднократно оказывались у власти, показали худший результат в своей истории.
"Надеюсь, Санчес не станет договариваться с борцами за независимость Каталонии. Кто-то может управлять страной лучше, кто-то хуже. Но социалистов я не выношу, Педро Санчеса – в особенности. Потому что они разрушают Испанию", - сетует эта женщина.
Историческим для страны событием называют сторонники ультраправых прохождение партии "Вокс" в законодательный орган.
"Наконец-то в нашем парламенте будет «Вокс». По правде сказать, мы обеспокоены тем, что у представителей левого крыла большинство. Но всё равно для нас это победа", - радуется наша собеседница.