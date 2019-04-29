Победа социалистов

Победу на досрочных парламентских выборах в Испании одержала Социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром Педро Санчесом. За них проголосовали около двадцать процентов избирателей, и партия получает 123 мандата, но этого не хватит для парламентского большинства и формирования однопартийного правительства. После оглашения результатов Санчес выступил перед сторонниками, собравшимися у штаб-квартиры соцпартии:

«Прежде всего, социалистическое правительство будет правительством всех испанцев, и я как премьер-министр буду премьер-министром всех испанцев... И второе: с нашими левыми идеями, с нашей прогрессивной позиции мы намерены протянуть руку всем политическим партиям, которые уважают конституцию, чтобы двигаться вперёд в к большей социальной справедливости, гармонии и политической целостности».

Коалиция левых политических сил «Объединившись, мы можем», включая партию "Подемос" во главе с Пабло Иглесиасом получила 35 мест в парламенте. Иглесиас уже заявил о готовности сформировать правительство совместно с социалистами.

Впервые за последние 40 лет в парламент Испании прошли ультраправые -- за партию Vox, основанную в 2013 году, проголосовали более десяти процентов избирателей, и она получает 24 мандата. Лидер партии Сантьяго Абаскаль заявил, что партия намерена действовать решительно:

«Это только начало. Мы говорили вам, что это лишь начало реконкисты, освобождения... И нам это удалось. Теперь у реконкисты есть голос в парламенте, и мы можем ясно заявить всей Испании, что Vox пришёл, чтобы остаться».

Традиционный соперник социалистов консервативная Народная партия показала худший в своей истории результат и потерпела сокрушительное поражение, получив 66 мест в парламенте -- практически в два раза меньше, чем два года назад.

Центристская партия «Граждане» показала хороший результат для относительно новой политической силы, получив 57 мандатов.

Выборы прошли на фоне активной явки избирателей, которая составила почти 76%.