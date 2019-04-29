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Невилль выиграл Ралли Аргентины

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 Вероника Доваль 
Невилль выиграл Ралли Аргентины
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Бельгийский пилот Hyundai Тьерри Невилль стал победителем Ралли Аргентины, пятого этапа чемпионата мира. Этот успех стал для него вторым подряд в нынешнем сезоне. Начало соревнований выдалось для бельгийца непростым. После трех первых спецучастков он занимал девятое место и лишь к концу дня опередил лидера Отта Тянака из Эстонии.

Второй результат показал другой пилот Hyundai норвежец Андреас Миккельсен, а тройку лучших замкнул шестикратный чемпион мира француз Себастьен Ожье на "Ситроене".

Невилль опередил ближайшего конкурента — Миккельсена, на 48,4 секунды. Ожье отстал от победителя более чем на минуту. Победа в Аргентине позволила Невиллю укрепить лидерство в общем зачете. Бельгиец набрал 110 очков — на 10 больше, чем идущий вторым Себастьен Ожье. Следующий шестой этап чемпионата мира пройдет в мае в Чили.