Невилль выиграл Ралли Аргентины

Бельгийский пилот Hyundai Тьерри Невилль стал победителем Ралли Аргентины, пятого этапа чемпионата мира. Этот успех стал для него вторым подряд в нынешнем сезоне. Начало соревнований выдалось для бельгийца непростым. После трех первых спецучастков он занимал девятое место и лишь к концу дня опередил лидера Отта Тянака из Эстонии.

Второй результат показал другой пилот Hyundai норвежец Андреас Миккельсен, а тройку лучших замкнул шестикратный чемпион мира француз Себастьен Ожье на "Ситроене".

Невилль опередил ближайшего конкурента — Миккельсена, на 48,4 секунды. Ожье отстал от победителя более чем на минуту. Победа в Аргентине позволила Невиллю укрепить лидерство в общем зачете. Бельгиец набрал 110 очков — на 10 больше, чем идущий вторым Себастьен Ожье. Следующий шестой этап чемпионата мира пройдет в мае в Чили.