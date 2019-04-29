Какие в ЕС социал-демократы?

Передача «Вкратце из Брюсселя»: Сегодня мы посмотрим на то, с чем идут на майские выборы в Европарламент социал-демократы. Эта политическое объединение надеются поставить своих людей на высокие посты в других органах власти ЕС. Но привлекают ли нынешних избирателей красные знамена?

Социалисты празднуют победу на воскресных выборах в Испании. В Европарламенте они составляют вторую по величине политическую группу - после Народной партии. Среди социалистов наверняка есть знакомые вам лица.

Например, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Она играла ведущую роль при введении санкций против России, принятии глобальной стратегии ЕС и заключении иранской ядерной сделки.

“Европейский союз сожалеет о сегодняшнем заявлении президента Соединённых Штатов Америки о сделке с Ираном, - говорила итальянка Могерини. - Ядерное соглашение с Ираном имеет решающее значение для безопасности региона Европы и всего мира”.

Основанная в 1992 году, Партия европейских социалистов (ПЕС) объединяет 33 левые, демократические и рабочие партии из Евросоюза и Норвегии. Звучит внушительно, но ряды социалистов сокращаются, их влияние на европейскую политику ослабевает, сейчас они у власти только в четверти из 28 стран-членов ЕС.

Это Португалия, Испания, Швеция, Финляндия, Мальта, Словакия и Румыния. Из «красного пояса» выпали Франция, Бельгия, Италия.

Лейбористы во главе с радикальным Джереми Корбиным могут прийти к власти в Великобритании, но к европейким выборам они идут позади партии «брексита».

В 2014 году ПЕС заняла 195 мест в Европарламенте. Сформированная ею фракция Прогрессивный альянс социалистов и демократов, судя по прогнозам, понесет чувствительные потери.

Социалистов теснят зелёные, популисты и такие новые силы, как движение «жёлтых жилетов».

В Партии труда Нидерландов состоит второе по важности лицо в высшем органе исполнительной власти ЕС - Франс Тиммерманс. Сейчас первый вице-президент Еврокомиссии ведёт компанию за то, чтобы стать её президентом.

Как правая рука Жан-Клода Юнкера, за последние пять лет Тиммерманс руководил преодолением различных кризисов, в том числе миграционного.

Тиммерманс говорил, что «более половины людей, которые прибывают сюда в Европу, покинули страны, где у них не было причин просить убежище».

Социалисты утверждают, что Европе нужна справедливая общая политика в отношении мигрантов и беженцев, основанная на совместной ответственности и солидарности.

В реальности ряд стран ЕС закрыли двери перед нелегалами, Турция помогает всё меньше, а добровольным спасателям запретили выходить в Средиземное море. Многих африканцев не пускают на север дальше Мальты и не высаживают на этот остров.

Тиммерманс настаивает на укреплении верховенство права, особенно в Восточной Европе и на той же Мальте. Брюссель требует от Валетты пресечь отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, расследовать убийство журналистки, писавшей о коррупции, прекратить выдачу богачам из третьих стран так называемых «золотых паспортов».

На встрече с премьер-министром Румынии первый вице-президент Еврокомиссии указал на недостаток актикоррупционных усилий её правительства.

Социалисты пытаются укрепить связи с профсоюзами, ищут современную идеологию взамен марксизма. К выборам многие европейцы могут поддаться традиционным левым убеждениям и поддержать Прогрессивный альянс социал-демократов.

«Вкратце из Брюсселя» мы рассказали о предвыборной кампании социалистов. На нашем сайте уже можно найти портрет Европейской народной партии. Нам осталось познакомить вас ещё с пятью политическими группами.