Строительный кран рухнул в Сиэтле: 4 погибших

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 3 получили травмы в результате падения строительного крана на проезжую часть в Сиэтле в американском штате Вашингтон. Двое из погибших работали на кране. Пострадавшие были госпитализированы. Среди них оказалась четырехмесячная девочка. Как сообщается, ее жизни ничто не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Внезапно поднялся очень сильный ветер. Он был порывистым и сорвал с моей головы шляпу. Было трудно закрыть окно. Это произошло примерно в то время, когда мы услышали шум от аварии. Хотя я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что это было именно падение крана, потому что в этом районе мы в любое время суток слышим очень много строительного шума", - говорит местный житель.

Инцидент произошел в субботу в районе Сиэтла, где идет активная застройка офисных зданий и жилых домов. По данным спасателей, кран работал на стройке нового многоэтажного комплекса компании Google и упал с крыши на перекресток, повредив пять автомобилей. По предварительной версии, причиной аварии стал сильный ветер.